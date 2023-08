Fysieke problemen voor bronzen Tadej Pogacar na de finish: "Een van mijn zwaarste koersen ooit"

Tadej Pogacar is na een zwaar WK 3e geëindigd. Hij moest heel diep gaan en viel na de wedstrijd bijna flauw. Een dokter moest komen en hij werd weggeleid.

Tijdens de wedstrijd was Tadej Pogacar voortdurend voorin te zien. Ook was hij mee toen de finale definitief begonnen was en hij samen met Mathieu van der Poel, Wout Van Aert en Mads Pedersen achter Alberto Bettiol reed.

Pogacar had al snel door dat van der Poel de sterkste was en dan ging hij voor zilver. "Maar ik was de minste van de 3, want ik kon op de klimmetjes niet van hen wegrijden. Ze waren te kort. Ik besloot dan maar om zoveel mogelijk energie te sparen", zei hij bij Sporza.

Uiteindelijk pakte Pogacar brons, maar hij was daar heel diep voor geweest. "Het was een van de hardste koersen die ik ooit heb gereden. Het was echt waanzinnig. Tot 70 kilometer van het einde heb ik wel genoten, daarna was het afzien tot de finish", was hij duidelijk.

Na de podiumceremonie bleek ook dat de Sloveen heel diep was gegaan. In de mixed zone zag hij er heel bleekjes uit en tijdens de interviews werd hij opeens onwel. Een dokter moest erbij komen en hij werd weggeleid. Voor alle duidelijkheid: Pogacar verloor nooit het bewustzijn.