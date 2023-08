Mathieu van der Poel heeft iets duidelijk geleerd van de junioren: "Dan zal het moeilijk worden"

Mathieu van der Poel is een van de topfavorieten voor de regenboogtrui. De Nederlander staat alleszins beter aan de start van het WK dan vorig jaar.

Dit jaar geen verstoorde nachtrust voor Mathieu van der Poel in de nacht voor het WK en dus kan de Nederlander zijn kansen volop verdedigen in Glasgow. Het is geen geheim dat hij volop voor de wereldtitel wil gaan.

"Dit is een koers waar ik al een tijdje naar uitkijk", zei Van der Poel bij de start bij Pro Cycling Net. "Ik denk dat ik er alles aan gedaan heb om hier in topvorm aan de start te staan, maar we zullen wel zien hoe het loopt."

Over het parcours had Van der Poel niets nieuws te zeggen. "Ik hou wel van technische parcoursen, maar dit zijn wel heel veel bochten. Niet dat we er iets aan kunnen veranderen, maar het zal een harde koers worden vandaag."

Veel potentiële winnaars

"Het is heel moeilijk om een sterke groep terug te halen op het lokale circuit, maar het zal moeilijk worden om op elke aanval te reageren. We moeten er gewoon voor zorgen dat we in de juiste groep zitten."

Een naam als favoriet noemt Van der Poel niet. "Er zijn heel veel namen van potentiële winnaars. Maar zoals ik al zei, als er een sterke groep wegrijdt en een voorsprong krijgt, zal het moeilijk zijn om die terug te halen."