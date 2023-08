Mathieu van der Poel neemt revanche na het debacle van Australië, maar zag het nog bijna mislopen: "Ik zou enkele nachten niet geslapen hebben"

Mathieu van der Poel is de nieuwe wereldkampioen op de weg. Hij pakte in Glasgow uit met een solo van zo'n 22 km en neemt zo revanche op het debacle van bijna een jaar eerder in Australië.

"Dit betekent alles voor mij", opende Mathieu van der Poel in het flashinterview als kersverse wereldkampioen. "Dit was een van mijn grootste doelen die ik nog had. Het maakt mijn carrière bijna compleet en het is misschien wel mijn grootste zege op de weg."

Van der Poel vertrok op zo'n 22 km van de streep. Was dat het plan? "Ik wist dat dat het lastigste moment was van het parcours", ging hij verder. "Ik voelde me nog sterk en ik zag dat de rest op zijn limiet zat. Toen niemand kon volgen, kreeg ik vleugels."

Al werd het nog even spannend voor van der Poel. Hij schoof in een bocht onderuit: "Ik nam geen risico's, helemaal niet. In die bocht lag ik er plots. Ik was pissed op mezelf, maar het was soms erg glibberig. Als het me de titel had gekost, had ik een paar nachten niet geslapen."

In 2022 was het WK in Australië en dat draaide uit tot een nachtmerrie voor de Nederlander. Na een incident in het hotel zat hij een nacht in de cel. "Dit voelde toch een beetje als revanche voor vorig jaar", vertelde hij daarover.