Uittredende wereldkampioen Remco Evenepoel is doodeerlijk: "Het ging, maar opeens ..."

Remco Evenepoel is geen wereldkampioen meer. In Glasgow had hij moeite om altijd te kunnen volgen en op zo'n 35 km van de streep was zijn bobijntje helemaal af.

Vooraf was Remco Evenepoel een van de favorieten in Glasgow, maar op het lokale circuit had hij moeite met de voortdurende tempoversnellingen na de bochten. "Het ging wel, maar opeens ...", zei hij bij Sporza. Op zo'n 35 km van de streep was het dan definitief gedaan. "Ik ben niet het type renner dat hard kan blijven optrekken. Op een bepaald moment liepen de benen helemaal vol", was Evenepoel doodeerlijk. Al probeerde Evenepoel het nog wel. Afwisselend met Wout Van Aert viel hij aan. "Het was in dienst van hem dat ik de koers probeerde hard te maken", ging Evenepoel verder. "De afwisseling werkte wel. Een van ons moest wegraken, maar het was duidelijk dat het voor Van Aert was." Van der Poel is uiteindelijk de opvolger van Evenepoel die uiteindelijk als 25e op meer dan 10 minuten binnenkwam. "Ik had liever Van Aert gezien, maar van der Poel, Tadej Pogacar en Mads Pedersen zijn ook grote namen die een wereldtitel verdienen", besloot Evenepoel.