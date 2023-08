VOORBESCHOUWING WK WEGRIT: Maken de Belgen met Evenepoel, Van Aert en Philipsen hun favorietenrol waar?

Het is eindelijk zo ver. De mannen elite rijden hun wegrit op het WK in Glasgow. De Belgen zijn de topfavoriet om Remco Evenepoel op te volgen. Al zijn er nog heel wat kapers op de kust.

PARCOURS

Over het parcours is al het een en ander gezegd en geschreven, maar die begint in Edinburgh. Van daaruit volgt een lange aanloopstrook van bijna 130 km richting Glasgow. Onderweg is er ook de helling van Crow Road. Die is 3,7 km lang aan zo'n 5,5%.

Vervolgens wacht in Glasgow het plaatselijke parcours. Dat rondje van 14,3 km moeten de mannen 10 keer afleggen. Het lokale circuit gaat voortdurend op en af en het is constant draaien en keren. In totaal zijn er 42 bochten. Op zo'n 3 km ligt er de top van Montrose Street. Die is 200 meter lang aan zo'n 7,6%.

In totaal wachten de renners een wedstrijd van 271,1 km. Er zijn in totaal 3570 hoogtemeters.

FAVORIETEN

De Belgen behoren tot de favorieten en ze hebben ook 3 kopmannen die in vorm zijn. Remco Evenepoel is de uittredende wereldkampioen en toonde in de Clasica San Sebastian zijn goede vorm door Pello Bilbao in de spurt te kloppen. Zo heeft hij een extra wapen naast zijn andere sterkte: resoluut voor de aanval kiezen.

Wout Van Aert reed een uitstekende Tour de France. Hij won geen enkele rit en ging sneller naar huis, maar na de geboorte van zijn 2e zoontje loopt hij op een roze wolk rond. Ook scherpte hij zijn conditie de laatste dagen wat extra aan met enkele stevige trainingen. Hij kan met open vizier koersen, maar kan ook rekenen op zijn sprint.

De 3e Belgische kopman is Jasper Philipsen. In de Tour was hij outstanding door 4 ritten te winnen. Zo pakte hij met overmacht de puntentrui mee naar huis. Als het op een sprint aankomt en hij is er nog bij, is hij de te kloppen man.

De belangrijkste concurrentie vind je onder meer bij de Denen. Daar rekenen ze op de tandem Kasper Asgreen en Mads Pedersen. Allebei reden ze een sterke Tour. Ook durven ze allebei voor de aanval te kiezen en na ruim 270 km zijn ze allebei heel snel. Al heeft Pedersen in principe een streepje voor.

Een ander sterk blok is Frankrijk. Daar zijn Christophe Laporte, Julian Alaphilippe en Benoît Cosnefroy de grootste kanshebbers. Laporte toonde de laatste weken de beste vorm en wordt mogelijk de gevaarlijkste klant voor de Belgen.

Bij Slovenië is Tadej Pogacar de absolute kopman. Hij kwam ondanks ziekte goed uit de Tour en in een eendagswedstrijd moet je altijd met hem rekening houden. Daarnaast is er nog de tandem Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle bij Nederland. Allebei kunnen ze met open vizier rijden. Van der Poel heeft ook zijn sprint, terwijl van Baarle liefst solo aankomt.

© photonews

De Italianen rijden elke keer op een WK in blok. Deze keer zijn Alberto Bettiol en Matteo Trentin wellicht de vooruitgeschoven mannen. Trentin heeft ook een streepje voor. Hij won 5 jaar eerder het EK in Glasgow. Al was dat op een ander parcours.

Ten slotte zijn er nog Michael Matthews en Kaiden Groves voor Australië. Fernando Gaviria wordt wellicht gevaarlijkste Colombiaan. Ook zijn er nog Marc Hirschi voor Zwitserland, Neilson Powless voor de Verenigde Staten, Ben Healy voor Ierland, Alexey Lutsenko voor Kazachstan en Michal Kwiatkowski voor Polen.

ONZE STERREN

**** Wout Van Aert

*** Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel

** Tadej Pogacar, Jasper Philipsen, Mads Pedersen

* Kasper Asgreen, Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Michael Matthews, Ben Healy