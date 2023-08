Wout Van Aert kan leven met nieuw zilver, maar is ook kritisch voor de UCI: "Het is gewoon dom"

Wout Van Aert heeft voor de 2e keer zilver op een WK gepakt. Hij kan het plaatsen, maar had achteraf ook kritiek voor de UCI. Hij vindt het niet kunnen dat het WK nog altijd zonder oortjes wordt verreden.

"Ik sta hier niet te springen van geluk", was Wout Van Aert bij Sporza na zijn zilveren medaille eerlijk. "Maar ik ben wel tevreden met mijn medaille. De sterkste heeft gewonnen."

Bij de beslissende aanval van Mathieu van der Poel zat Van Aert in het wiel. "Ik kon hem voor 10 seconden volgen, maar dan kraakte ik", aldus Van Aert. "Toen besefte ik dat zilver het hoogst haalbare was en ik denk de andere jongens ook."

Van Aert verweet zijn landgenoten niets, maar had wel kritiek voor de UCI. Hij vindt het niet kunnen dat het WK nog steeds zonder oortjes wordt verreden. "Dat is niet van deze tijd, het slaat nergens op. Ik kan daar niet kritisch genoeg over zijn", hield hij zich niet in.

"We zijn professionele mensen die het gewend zijn om met radio's te koersen. Het is gewoon dom dat we dat in de belangrijkste wedstrijd niet mogen", aldus Van Aert.