Wout van Aert kan op extra steun rekenen in Glasgow: "Het geeft mij meer sterkte"

Wout van Aert is samen met Remco Evenepoel en Jasper Philipsen een van de Belgische kopmannen.

Wout van Aert leefde op een wolk toe naar het WK in Glasgow na de geboorte van zijn tweede zoontje Jerome. In tegenstelling tot in de Tour is zijn familie nu ook aanwezig in Glasgow, om Van Aert te ondersteunen.

"Mijn familie staat heel vaak langs de kant, in de afgelopen Tour kon dat niet. Ik ben enorm blij dat ze hier zijn, het geeft mij meer sterkte", zei Van Aert daarover bij Sporza. Maar er zal natuurlijk meer nodig zijn dan dat.

Vlucht moeilijk terug te halen

De Belgen hebben een goed tactisch plan gemaakt. "Natuurlijk is een plan maken altijd makkelijk. Er zijn nog heel wat andere renners, dus het is vooral zake om goed te antwoorden op situaties die zij creëren."

Wat hebben de koersen bij de junioren Van Aert geleerd? "Er waren toch heel snel gaten in het peloton en het was heel moeilijk om in een grote groep samen te rijden. Vanaf de vlucht weg was, kon niemand nog de oversteek maken ondanks dat de kloof niet echt groot was. Het is een bijzonder parcours."