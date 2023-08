Buitenlandse pers kritisch voor Belgische kopmannen: "Onbestaand en weinig duidelijke intenties"

België trok met drie kopmannen naar het WK in Glasgow, maar uiteindelijk kon enkel Wout van Aert strijden voor goud. Evenepoel en Philipsen deden nooit echt mee voor de zege.

In de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport krijgt Wout van Aert een 8,5 op 10 na zijn zilveren medaille. Omdat hij tot op 25 kilometer van de streep nog volop meedoet voor het goud. Maar bij de aanval van Van der Poel liep het dus mis.

"Van Aert krijgt een black-out op het het moment van de aanval van Van der Poel. Dan laat hij zijn hoofd zakken. Opnieuw wordt hij verslagen door zijn historische rivaal", klinkt het. "Hij zocht en vond daarna nog wel die tweede plaats, maar die is toch vooral bitter."

Zwakke cijfers voor Evenepoel en Philipsen

Voor de andere twee kopmannen, Evenepoel en Philipsen, is de sportkrant minder mild. Evenepoel krijgt slechts 5 op 10. "Lang onbestaand en weinig duidelijke intenties. Evenepoel miste hier toch zeker een geweldige grote ronde in de benen."

Jasper Philipsen, die al vroeg opgaf, kreeg een 4 op 10. "De Belg die de Tour betoverde met vier heerlijke sprints bestond in Glasgow niet. Laten we zeggen dat dit parcours hem niet lag." De Philipsen van in Roubaix was er gewoon niet in Glasgow.