José De Cauwer steekt Wout van Aert een stevig hart onder de riem na nieuwe zilveren medaille

Wout van Aert moest in Glasgow alweer tevreden zijn met zilver, zijn vierde in totaal al op de weg. Maar de dag van Van Aert komt nog, denkt José De Cauwer.

De laatste jaren rijgt Wout van Aert de zilveren medailles aan elkaar. In 2020 pakte hij op de weg en in het tijdrijden zilver, in 2021 was er de zilveren medaille op het WK tijdrijden en de wegrit van de Olympische Spelen.

En nu dus weer zilver in de wegrit op het WK, nadat hij in januari ook al tweede werd op het WK veldrijden. Van der Poel zorgt er zo voor dat het palmares van Van Aert het een heel stuk kleiner is.

Maar toch denkt José De Cauwer dat de dag van Wout van Aert nog eens komt, ook al wordt hij in september al 29. "Ik heb er nog gekend die pas op latere leeftijd hun palmares zijn beginnen aan te vullen. Ik zou zeker niet twijfelen", zegt De Cauwer bij Sporza.