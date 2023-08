Mathieu van der Poel doet opvallende bekentenis over protestactie tijdens WK: "Ik was niet de enige"

Mathieu van der Poel kroonde zich zondag tot de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Tijdens de koers was er echter een protestactie en daar maakte Van der Poel handig gebruik van.

Enkele klimaatactivisten hadden tijdens de koers een actie gepland en zich vastgemaakt aan het wegdek, sommigen zelfs met cement. Het duurde bijna een uur voordat de koers weer kon hervatten.

"Ik ben een huis binnen geweest", citeert Sporza de nieuwe wereldkampioen op de persconferentie achteraf. "De onderbreking duurde nogal lang en ik moest naar het toilet", zei de Nederlander.

"Dat protest duurde lang en de nood was hoog, maar ik was niet de enige. Dus we gingen met meerdere renners dat huis in", besloot Van der Poel nog. Het heeft hem duidelijk geholpen in de koers.