Jan Bakelants geeft Van der Poel zijn plek in de geschiedenis en is duidelijk over kritiek van Van Aert: "Nu kan dat niet"

Mathieu van der Poel knalde naar de wereldtitel en bleef in Glasgow Wout van Aert voor. Jan Bakelants reageert op de thema's die na het WK de ronde deden.

Zoals bijvoorbeeld de plek in de geschiedenis van Mathieu van der Poel. Jan Bakelants gaat er in de podcast Wuyts & Vlaeminck mee akkoord dat VDP nu tot de top tien beste eendagsrenners aller tijden behoort. "Voor mij is hij nu op gelijke voet gekomen met Boonen en Cancellara."

Ondertussen blijft Van Aert grossieren in tweede plaatsen op het WK. Hij noemde het achteraf 'onbegrijpelijk' dat er zonder oortjes wordt gekoerst. Het opzet van de UCI hiervoor is duidelijk. "Ze denken dat er intuïtiever gekoerst zal worden, maar daar ben ik niet mee akkoord", gelooft Bakelants niet in het effect van die maatregel.

© photonews

"De landen hebben de strategie uitgevoerd zoals die ging uitgevoerd worden. Met Denen en Belgen die de koers hard maken van ver voor de finish. Met of zonder oortjes was dat het doorgesproken plan. Ik was vroeger ook fan van het afschaffen van oortjes, omdat ik vond dat wedstrijden te gemakkelijk gecontroleerd kon worden."

Inmiddels heeft Bakelants die mening bijgesteld. "We moeten meegaan met de tijd. Het is niet normaal dat in tijden waarin renners ongelooflijk veel geld kunnen verdienen er van aan de zijlijn niet gestuurd kan worden welke taak zij moeten verrichten. Koerstactiek is vaak inspelen op onvoorziene omstandigheden en nu kan dat eigenlijk niet."