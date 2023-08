Na wereldtitel Kopecky gaat het verder op piste: 1 medaille in G-baanwielrennen en Wolfpack-man kopieert Van der Poel

Lotte Kopecky imponeerde al met haar wereldtitel in de afvalling, maar daar stopt het werk op de piste niet voor Team Belgium. Aan het WK G-baanwielrennen werd één Belgische medaille overgehouden. Een Brit in loondienst van Soudal Quick-Step werd wereldkampioen à la Van der Poel.

Bij de Belgen is het einde WK voor Nicky Degrendele, die met haar 30ste plek eruit ging in de kwalificaties in de sprint. Katrijn De Clercq en Helene Hesters werden dertiende in de finale van de ploegkoers bij de vrouwen. In de afvalling bij de mannen hoopte Jules Hesters op eremetaal, maar het werd een zesde plaats voor hem.

In die wedstrijd ging de gouden plak naar Groot-Brittanië. Ethan Vernon, die in het wegwielrennen het truitje van Soudal Quick-Step draagt, werd wereldkampioen à la Mathieu van der Poel. Eerst ging de Brit onderuit, om vervolgens toch nog naar de wereldtitel te knallen. Titelverdediger Elia Viviani moest genoegen nemen met brons.

© photonews

Het WK G-baanwielrennen is inmiddels afgelopen. Niels Verschaeren werd knap derde in de 200m tijdrit in de MC5, een apart nummer in het omnium. In het eindklassement kwam hij niet in aanmerking voor een medaille. Verschaeren had wel al brons gepakt in de 1 km tijdrit. Ewout Vromant werd nog tiende in de 1km tijdrit in de klasse MC2.