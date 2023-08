Naast het brons ook een boete: Tadej Pogacar op de bon na het WK in Glasgow

Tadej Pogacar heeft nog een boete over gehouden aan het WK in Glasgow. De UCI tikt hem op de vingers en Pogacar krijgt 500 Zwitserse frank boete.

Voor een koers geven de renners meestal nog een interview aan de verzamelde pers. Maar daar had Tadej Pogacar voor de wegrit van het WK in Glasgow geen zin in. De Sloveen sloeg de mixed zone gewoon over.

En precies daarvoor krijgt Pogacar nu een boete van 500 Zwitserse frank van de UCI. Want volgens artikel 2.12.007-8.1.is het overslaan van de mixed zone echter niet toegestaan. Officieel heeft de Sloveen 'de instructies van de organisator niet gerespecteerd door niet in de mixed zone aanwezig te zijn na de podiumpresentatie aan de start.'

Na de wedstrijd gaf Pogacar wel nog interviews, hoewel hij in de mixed zone zo kapot was dat hij bijna flauw viel en moest weggedragen worden. Vrijdag staat Pogacar normaal gezien ook aan de start van het WK tijdrijden.