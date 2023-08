Yves Lampaert zegt duidelijk wat het WK wielrennen voor hem betekend heeft: "Felicitaties aan Wout van Aert"

Achteraf getuigde zowat iedereen over wat een zwaar WK het was geweest. Yves Lampaert heeft er op sociale media met enkele bijhorende foto's nog eens op teruggeblikt en liet ook niets aan de verbeelding over. "Wat een koers, wat een ploeg!"

Ook Lampaert zelf is diep gegaan, zoveel is zeker. "Ik heb alles gegeven op de wegen van Glasgow om de ploeg te helpen. Felicitaties aan Wout van Aert voor het veroveren van de zilveren medaille!" Enkel jammer uiteraard dat het slechts zilver was.

What a race. What a team!😵🇧🇪🫡



I left it all out in the roads of Glasgow to help the team. Congrats to @WoutvanAert taking the silver medal!🥈



Once again, it was an honour to be part of this @BELCyclingTeam! pic.twitter.com/TCJkJVZgtB