🎥 Net niet: Alec Segaert verliest secondenspel in de tijdrit voor beloften

Alec Segaert heeft zijn status van topfavoriet net niet kunnen waarmaken. Hij strandde op 11 seconden van Lorenzo Milesi. Zo moest Segaert met zilver tevreden zijn.

De beloften bij de mannen werkten als 1e hun tijdrit op het WK af. Vanuit Stirling maakten ze een lust van 36,2 km om terug naar Stirling terug te keren. De finish lag boven aan het kasteel van Stirling.

Lorenzo Milesi vertrok als een van de 1e en zette de 1e echte richtijd neer. Op alle tussenpunten was hij de snelste en aan de finish was zijn tijd 43'00".

Daarna was er geen enkele renner die nog in de buurt van de Italiaan kwam, behalve onze landgenoot Alec Segaert. Aan het 1e tussenpunt was hij 10 seconden sneller. Daarna boette hij 7 seconden in en aan het 3e tussenpunt was Segaert al 3 seconden trager dan Milesi.

Segaert vocht voor wat hij waard was, maar aan de streep strandde hij uiteindelijk op 11 seconden. Zo werd het zilver voor Segaert en goud voor Milesi. Het brons was voor de Australiër Hamish McKenzie (+50 seconden). Onze andere landgenoot Jonathan Vervenne werd op 1'42" uiteindelijk 11e.