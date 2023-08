Absolute toptransfer voor Lidl-Trek, ook aanwinsten voor Astana en Q36.5

Voor de transferperiode waren er al geruchten over een mogelijke transfer van Tao Geoghegan Hart. Die werden bevestigd en Hart trekt na 7 jaar INEOS Grenadiers naar Lidl-Trek, de ploeg met Jasper Stuyven, Thibau Nys, Edward Theuns en Otto Vergaerde. Hij tekende voor 3 jaar.

Hart won in 2020 de Giro en ziet zich nog steeds als groteronderijder. In de voorbije Giro wou hij een goed klassement rijden, maar een zware val dwong hem tot de opgave. Hij trekt naar Lidl-Trek om opnieuw grote rondes te winnen. "Ik wil elke wedstrijd winnen waar ik aan de start sta", klonk het op de website van zijn nieuwe team strijdvaardig.

2024... It’s coming! And I’ll be ready for this new adventure ⭕️. Really excited to join you all @LidlTrek https://t.co/W8bXQS7jKA

Ook Astana heeft een nieuwe aanwinst beet. Ide Schelling vertrekt na 4 jaar bij BORA-hansgrohe en gaat voor het team van Alexander Vinokourov rijden. De Nederlandse klimmer tekende voor 2 jaar en won dit jaar een rit in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Slovenië.

Giacomo Nizzolo trekt dan weer naar Q36.5, het team met onder meer Tom Devriendt. De voormalige Europese kampioen tekende voor 2 seizoenen bij het procontinentale team.

