Eigenaar Israel-Premier Tech haalt opnieuw uit naar Froome: "Zelfs hij moet dat nu toegeven"

Chris Froome trok drie jaar geleden van INEOS Grenadiers naar Israel-Premier Tech. Maar veel plezier beleefde eigenaar Sylvan Adams nog niet aan de Brit.

Na zijn zware val in de verkenning van de tijdrit van de Dauphiné in 2019 werd Chris Froome nooit meer de oude. De Brit haalde zijn niveau niet meer en moest vertrekken bij INEOS Grenadiers.

Hij trok voor veel geld naar Israel-Premier Tech, waar ze hoopten dat Froome weer de oude zou worden, maar dat gebeurde niet. De Brit werd dit jaar ook niet geselecteerd voor de Tour, al vond hij zelf dat hij er klaar voor was.

Geen klassementsrenner meer

Bij Cyclingnews heeft eigenaar Sylvan Adams nu nog eens gereageerd op het aantrekken en niet selecteren van Froome voor de Tour van dit jaar. "Chris werd gehaald omdat we een goede klassementsrenner wilden, maar in juli werd hij niet geselecteerd voor de Tour omdat hij niet presteerde in de voorbereidingskoersen."

"Zelfs Chris zal toegeven dat hij geen klassementsrenner meer is", is Adams hard. "Hij heeft, op één mooie dag na richting de Alpe d'Huez (Froome werd derde in een bergetappe in 2022, nvdr.), geen enkel resultaat gereden. Hij is de grootste grote ronderenner van zijn generatie en ik heb veel respect voor hem. Maar in het verleden behaalde resultaten tellen niet meer."