Kan Julie De Wilde na haar bronzen medaille wereldtop in het tijdrijden worden? "Ik heb dit altijd al graag gedaan"

Julie De Wilde heeft België op het WK in Glasgow een nieuwe medaille bezorgd. Ze behaalde brons in het tijdrijden bij de beloften.

Tegelijk met de elitecategorie werkten ook de beloften hun tijdrit af. Julie De Wilde reed een sterke tijdrit en pakte uiteindelijk brons, na de zilveren medaille in Yorkshire in 2019 haar 2e WK-medaille ooit.

"Het is altijd leuk om zo'n plak mee te nemen naar huis", zei De Wilde aan Sporza. "Al was het wel moeilijk om in te delen. Ook heb ik nog nooit zo'n lange tijdrit gereden en die slotklim was dodelijk. Op het einde zat ik een beetje dood, maar ik mag niet klagen."

Zou De Wilde bij de elite wereldtop in die discipline kunnen worden? "Door de Tour heb ik de laatste weken niet veel op mijn tijdritfiets gezeten. Ik heb er nog niet te veel specifiek op getraind. Maar ik zou me er graag meer op toeleggen, want ik heb dit altijd al graag gedaan", was ze duidelijk.