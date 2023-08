'Knecht van Tadej Pogacar op weg naar Soudal Quick-Step om Remco Evenepoel bij te staan'

Patrick Lefevere werkt nog altijd hard aan de versterking van zijn ploeg voor volgend seizoen. En mogelijk is er nog versterking op komst voor Remco Evenepoel.

De transfer van de Spanjaard Mikel Landa van Bahrain Victorious naar de ploeg van Patrick Lefevere hangt al een hele tijd in de lucht, maar werd nog altijd niet officieel bevestigd door de ploeg.

En ook een volgende aanwinst staat mogelijk al voor de deur. Verschillende bronnen, waaronder La Gazzetta dello Sport, melden namelijk dat Lefevere dicht staat bij een overeenkomst met George Bennett (33).

De Nieuw-Zeelander is einde contract bij UAE Team Emirates, het team van Tadej Pogacar, waar hij de voorbije twee jaar reed. In de zeven jaar daarvoor reed hij Jumbo-Visma.

Bennett is wel op de terugweg en reed bij UAE voornamelijk rittenkoersen van een week zoals Tirreno-Adriatico of de Ronde van Catalonië. Zijn laatste grote ronde dateert van 2021, toen hij 11de werd in de Giro.