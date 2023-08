Mogelijk de grootste concurrent voor Wout Van Aert en Remco Evenepoel in de WK-tijdrit: "Op het einde niet mijn favoriete terrein"

Filippo Ganna is op jacht naar een 3e wereldtitel in het tijdrijden. Wellicht wordt hij de grootste concurrent voor Wout Van Aert en Remco Evenepoel in Stirling.

In 2020 werd Filippo Ganna voor het eerst wereldkampioen tijdrijden. Imola was toen het decor. Een jaar later verlengde hij tussen Knokke-Heist en Brugge zijn wereldtitel. In 2022 moest hij met slechts een 7e plaats tevreden zijn, maar in Stirling, in de buurt van Glasgow, wil hij voor zijn 3e wereldtitel gaan.

"Het zal zwaar worden", vertelde Ganna aan de Italiaanse media. "Het parcours is niet slecht. Er is een centraal deel met een zeer technische afdaling, terwijl de laatste kilometer door de kasseienklim niet mijn favoriete terrein is." De laatste honderden meters lopen richting het kasteel van Stirling steil omhoog.

Volgens Ganna zal de wind een belangrijke rol spelen: "Het is een open circuit en op de rechte stukken kan je veel snelheid ontwikkelen. Het laatste deel gaat dan weer langzamer."