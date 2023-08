Lotte Kopecky is klaar om opnieuw goud te pakken: "En neen, dat is geen bijkomende stimulans"

Lotte Kopecky heeft er een uitstekend WK baanwielrennen opzitten met drie medailles. Maar het grote doel volgt natuurlijk zondag.

Lotte Kopecky pakte op het WK baanwielrennen twee keer goud en een keer brons. Maar de wegrit in Glasgow is natuurlijk het hoofddoel. Vorig jaar pakte Kopecky zilver, dit jaar gaat ze vol voor goud. "En neen, mijn tweede plaats vorig jaar in Wollongong is geen bijkomende stimulans", zegt Kopecky bij Het Nieuwsblad.

Kopecky won al heel wat mooie koersen dit jaar, maar het WK blijft met stip bovenaan staan. "Dit moet mijn hoogtepunt worden." Wat ze al gewonnen heeft, maakt niets uit met wat zondag volgt. Dan begint iedereen namelijk weer met gelijke wapens.

Concurrenten

Natuurlijk zijn er ook wel nog concurrenten. Kopecky verwacht veel van de Duitse Liane Lippert, die haar in de tweede rit in de Tour klopte. Daarnaast is er ook nog het Italiaanse blok en wereldkampioene tijdrijden Chloe Dygert.

En ook haar ploeggenote bij SD Worx, Demi Vollering, is een serieuze uitdager voor Kopecky. "Haar tijdrit was minder maar een tijdrit van 36 kilometer zegt weinig over de wedstrijd van zondag."