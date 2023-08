Nog meer sterren in de Vuelta: na Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard bevestigt de organisatie nog eens 2 namen

De deelnemerslijst van de Vuelta wordt alsmaar indrukwekkender. De organisatie heeft nog eens 2 grote namen bekendgemaakt.

Eerder bevestigden Primoz Roglic, Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard al hun deelname aan de Vuelta. Ook Juan Ayuso, Joao Almeida, Alexandr Vlasov, Enric Mas en Geraint Thomas zullen in Barcelona aan de start staan.

De Vuelta bevestigde ondertussen op zijn website ook de deelname van nog eens 2 renners. Ook Richard Carapaz en Egan Bernal zullen de laatste grote ronde van het jaar rijden. Allebei reden ze al de Tour de France.

Al was het voor Carapaz al na een rit gedaan. Hij kwam ten val en startte in de 2e rit niet meer. Vorig jaar was hij in de Vuelta een van de smaakmakers. Hij won 3 ritten en het bergklassement.

Bernal reed de Tour uit en is nog altijd in opbouw na zijn zware val begin 2022. Een nieuwe grote ronde zou een nieuwe stap in zijn weg terug naar de top zijn.