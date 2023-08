OFFICIEEL: Fabio Jakobsen verlaat Soudal Quick-Step en maakt nieuw team bekend

Fabio Jakobsen verlaat zoals verwacht Soudal Quick-Step eind dit seizoen. Hij trekt ook zoals verwacht naar het Nederlandse Team dsm-firmenich.

Europees kampioen Fabio Jakobsen was einde contract bij Soudal Quick-Step en vertrekt dus na zes jaar bij de ploeg van Patrick Lefevere. De Nederlander had bij de ploeg geen uitzicht meer op een stekje in de Tourploeg en trekt dus naar Team dsm-firmenich.

"Ik heb al prachtige momenten beleefd en mooie herinneringen, maar ik word deze maand 27 en ik denk dat ik nog meer goede jaren in de benen heb. Ik ben erg gemotiveerd om mijn snelheid te tonen en samen te winnen", klinkt het.

"Als sprinter kan je niet alleen winnen. Je hebt ploeggenoten nodig om op kop te rijden, je over de bergen te helpen en om te positioneren. En naast de fiets zijn je ploeggenoten ook nodig. Dat is waarom ik hier ben. In deze ploeg weet ik dat ik er niet alleen voor sta. Ik krijg die steun, dat is de basis om te kunnen sprinten voor de zeges."