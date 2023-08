Trainer Pelgrim ziet voordeel voor Evenepoel tegenover concurrentie: "Dát is precies zijn grote troef"

Remco Evenepoel is net als Wout van Aert een van de topfavorieten voor het WK tijdrijden. Zijn trainer Koen Pelgrim ziet een duidelijk voordeel voor zijn poulain.

Bondscoach Sven Vanthourenhout zet Remco Evenepoel op één als favoriet voor het WK tijdrijden. Hij vindt vooral dat de lengte van de tijdrit Evenepoel in het voordeel speelt. Maar dat maakt volgens zijn trainer Koen Pelgrim niet uit.

"Leuk is vooral dat het zo’n traditionele rechttoe-rechtaan tijdrit wordt waarin hij zijn krachten 100% kwijt kan", zegt Pelgrim bij De Morgen. Dat is een groot verschil met vorig jaar in Wollongong, waar er wel een hele hoop bochten in het parcours zaten.

Tegenover de echte grote kanonnen, Van Aert, Küng en Ganna, haalt Evenepoel een lager absoluut vermogen. Maar Remco compenseert dat dan weer met meer wattages per kilogram lichaamsgewicht.

"Het gaat erom hoeveel je kan duwen ten opzichte van de weerstand die je hebt. En precies dát is Evenepoels grote troef. Hij is iets kleiner en aerodynamischer." Maar toch wil Pelgrim de andere favorieten nog niet afschrijven. "Als je Van Aert en Küng zondag bezig zag... En Ganna in de achtervolging."