🎥 Olympisch kampioen Tom Pidcock troeft iedereen af en pakt nu ook wereldtitel mountainbike

Olympisch kampioen Tom Pidcock heeft de wereldtitel mountainbike in de cross-country gepakt. De Brit hield onder meer de Nieuw-Zeelander Gaze en de Zwitser Schurter af.

Er was voor het WK mountainbike cross-country veel discussie over de startpositie van onder meer Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Zij mochten door een aangepaste regel plots van rij vijf starten in plaats van rij dertien.

Voor Van der Poel maakte dat niet veel uit, want na drie minuten moest Van der Poel al opgeven na een valpartij. Voor Pidcock wel, want de Brit schoof na een paar ronden helemaal naar voren en kwam bij de Zwitser Nino Schurter.

De Brit liet de Zwitser op een paar rondes van het einde achter een breidde zijn voorsprong op de uittredende wereldkampioen uit. Uit de achtergrond kwam de Nieuw-Zeelander Samuel Gaze wel nog dicht, maar Pidcock hield nog genoeg voorsprong over.

De Olympische kampioen van Tokio pakt zo zijn eerste regenboogtrui in de cross-country. Gaze eindigde als twee, Schurter als derde. Jens Schuermans eindigde als eerste Belg op plek 15.