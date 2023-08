📷 Wout van Aert vertedert met zoontje Jerome op de arm op weg naar België

Wout van Aert is vanuit Glasgow terug naar België vertrokken. Dat maakte Van Aert bekend op zijn sociale media.

Op het WK tijdrijden maakte Wout van Aert nooit aanspraak op een medaille. Hij eindigde uiteindelijk als vijfde, op 1'37" van Remco Evenepoel, de nieuwe wereldkampioen in het tijdrijden.

"Als ik aankwam, was ik echt verrast dat ik pas vijfde stond. Ik ben te ver geëindigd van Evenepoel en Ganna. Maar langs de andere kant, als ik kijk naar mijn cijfers, ben ik tevreden", zei Van Aert achteraf.

Een dag later is Van Aert al onderweg naar België. Op zijn sociale media postte Van Aert een foto in het vliegtuig met zijn zoontje Jerome op de arm. "Mijn vleugels zijn momenteel geknipt. Breng me alsjeblieft huiswaarts", knipoogde Van Aert naar zijn sponsor Red Bull.