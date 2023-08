Lotte Kopecky blijft uitblinken in bescheidenheid: "Daar ben ik niet mee bezig"

Lotte Kopecky kan zondag de figuur van het WK worden. Al is ze daar niet mee bezig. Ze wil gewoon wereldkampioene op de weg worden.

Op het WK in Glasgow kwam Lotte Kopecky eerst op de piste in actie. Ze was eerst oppermachtig in de afvalling en daarna in de puntenkoers. In het omnium pakte ze dan weer brons. Zo staat haar teller voor dit WK al op 3 medailles.

Zondag kan daar nog een medaille bijkomen, want Kopecky is voor de wegrit een van de topfavorietes om de regenboogtrui mee naar huis te nemen. Ze zit immers in de vorm van haar leven.

Bij een gouden medaille kan Kopecky zelfs de figuur van het WK worden. "Daar ben ik niet mee bezig", bleef ze bij Sporza bescheiden. "Ik wil gewoon winnen en die ambitie steek ik niet onder tafel."