Topfavoriet Thibau Nys slechts 27ste op het WK en wijst onder meer naar ploegmaten

Thibau Nys was zichtbaar teleurgesteld na het WK voor beloften. Hij kon nooit meedoen voor de zege en werd 27ste.

De Belgen misten de vroege vlucht op het WK voor beloften en kwamen zo nooit helemaal vooraan in de koers. De Belgen hadden zo nooit helemaal controle over de koers en holden steeds achter de feiten aan.

Want wereldkampioen Axel Laurence zat wel in de vroege vlucht. "Ik denk dat het iedereen zijn taak was om in de vroege vlucht te zetten, behalve mijn taak. Maar we hebben ook te weinig actie ondernomen toen de vlucht weg was", zei Nys achteraf bij Sporza.

De Belgen begonnen ook steeds maar te rijden als het gat meer dan een minuut was, terwijl Nys het liefst wilde dat de vluchters op zo'n 30 seconden werden gehouden. Want dan kon Nys er makkelijker naartoe gekund hebben.

Gemiste kans

Alec Segaert trok wel één keer goed door en bracht het peloton op zo'n 30 seconden. Nys ging dan aan, maar kon het verschil niet maken en van de rest weg te rijden. "De springplank was er ook niet, de kloof was te groot."

Nys blijft achter met lege handen en noemt het dan ook een gemiste kans. "Ik had de benen die ik wilde hebben en ik had het gevoel dat ik die koers kon winnen. Dan is het altijd een gemiste kans."