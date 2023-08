Vrijbuiter Alec Segaert krijgt specifieke tips van niemand minder dan Wout van Aert voor WK

Alec Segaert is samen met Thibau Nys een van de vooruitgeschoven mannen op het WK bij de beloften. En hij kreeg tips van Wout van Aert.

Alec Segaert maakte de afgelopen tijd indruk. Hij pakte zilver op het BK op de weg, nadat hij in slot nog wegreed met Remco Evenepoel. Ook op het WK tijdrijden pakte hij zilver, de Italiaan Lorenzo Milesi was 11 seconden sneller.

Tijdens de WK wegrit voor beloften krijgt Segaert een vrije rol naast kopman Thibau Nys. Vorig jaar in Wollongong had Segaert die rol ook al en toen zat hij in de beslissende move van de latere winnaar, de Kazach Yevgeni Fedorov.

Tips van Wout van Aert

Omdat er tijdens het WK voor beloften, net als vorig jaar, regen voorspeld is, kreeg Segaert nog hulp van niemand dan minder dan Wout van Aert. Segaert rijdt zo vooraan met 5,2 bar en met 5,0 bar achteraan.

Van Aert gaf Segaert ook nog tips over de banden waarmee hij rijdt. "Daarom rijd ik vooraan met een band van 26 mm breedte en achteraan met een band van 28 mm."