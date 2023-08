Zoeken naar nieuwe doelen: Wout van Aert geeft bevestiging over zijn volgende koersen

Wout van Aert deed vrijdag nooit mee voor een medaille op het WK tijdrijden. Maar er volgen nu nog andere wedstrijden natuurlijk.

Na twee zilveren medailles was het deze keer de vijfde plaats voor Wout van Aert op het WK tijdrijden. Hij eindigde op 1'37" van winnaar Remco Evenepoel, het verschil met de derde plaats van Joshua Tarling was 49 seconden.

Net als voor veel renners is het voor Van Aert nu zoeken naar nieuwe doelen. Dat het WK er voor half augustus al opzit, is dan ook bevreemdend. Maar bij Van Aert lijkt zijn programma nu min of meer duidelijk.

Bij Cycling Pro Net bevestigde Van Aert dat hij al zeker de Ronde van Groot-Brittannië (3/09-10/09) en het EK in Drenthe (tijdrit op 20/09 en/of wegrit op 24/09) zal rijden. Aan de Ronde van Groot-Brittannië heeft Van Aert goede herinneringen, hij won er in 2021 vier ritten en het eindklassement.

Geen Canadese GP's

Of Van Aert dan ook de Belgische Renewi Tour (23/08-27/08) zal rijden, is niet duidelijk. De Canadese GP's in Québec (8/09) en Montréal (10/09) laat hij dit jaar wel zeker links liggen door zijn deelname aan de Ronde van Groot-Brittannië.