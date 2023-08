Op zoek naar haar 3e gouden medaille: dit zijn de belangrijkste concurrenten van Lotte Kopecky

Lotte Kopecky is een van de grote favorieten om in Glasgow wereldkampioene te worden. Ze kan ze haar 3e gouden medaille op dit Super-WK pakken en haar 4e medaille in totaal.

Al zal Lotte Kopecky wel heel wat concurrentie krijgen, vooral van het Nederlandse blok. Demi Vollering rijdt al het hele seizoen op niveau en onderstreepte dat in de Tour de France Femmes nog eens. Ook is er nog Lorena Wiebes die aan de streep de snelste is. Ook zijn er nog altijd Marianne Vos en Annemiek van Vleuten. Ze zijn allebei niet aan hun beste seizoen bezig, maar het is best om met hen nog altijd rekening te houden. Italië heeft ook een sterk blok. Al zijn hun kopvrouwen Elisa Balsamo en Silvia Persico niet aan hun beste seizoen bezig. Bovendien gaf Elisa Longo Borghini, die andere Italiaanse topper, forfait. Ook is er Groot-Brittannië, met Lizzie Deignan, Anna Henderson en Pfeiffer Georgi als de gevaarlijkste klanten. Duitsland heeft dan weer Liane Lippert, Ricarda Bauernfeind en Antonia Niedermaier. Bij de Denen zijn er Emma Norsgaard en Cecilie Uttrup Ludwig. Ten slotte zijn er nog enkele landen waarbij het net als bij België vooral naar één renster uitkijken is, Zo is er Juliette Labous voor Frankrijk, Katarzyna Niewiadoma voor Polen, Chloe Dygert voor de Verenigde Staten en Ashleigh Moolman voor Zuid-Afrika.