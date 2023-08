Ploegmaat van Wout Van Aert hangt zijn fiets aan de haak

Jos van Emden (38) stopt aan het einde van dit seizoen met koersen. Na een profcarrière van meer dan 15 jaar houdt hij ermee op.

In 2008 stapte Jos van Emden in het midden van het seizoen over naar de profs. Hij ging van de opleidingsploeg naar de hoofdmacht van Rabobank en zou daar altijd blijven.

Na 15 jaar besliste van Emden om ermee op te houden. "Er komt een einde aan deze jongensdroom. Ik stop na dit seizoen als renner", schreef hij op sociale media. "Het was een fantastische tijd en het voelt alsof ik nu pas mijn jeugd afsluit. Iedereen bedankt die mij al die tijd gesteund heeft."

Van Emden boekte in zijn carrière 14 profzeges en was een pure hardrijder. Zo werd hij 3 keer Nederlands kampioen tijdrijden. Ook won hij een rit in de Giro en een rit in de Eneco Tour. Dat waren allebei tijdritten. Daarnaast won hij ook Dwars door West-Vlaanderen.