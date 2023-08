Johan Bruyneel looft aanpak van Remco Evenepoel voor WK tijdrijden en zegt waar die wellicht het meest mee bezig was

Geen wonder dat Remco Evenepoel het voorbije WK tijdrijden won. Zijn aanpak kan bij Johan Bruyneel op niets dan lof rekenen.

Bruyneel was in de podcast The Move streng voor de uitlatingen van vader Evenepoel over Soudal Quick-Step, maar de zoon heeft dus weer verbaast met een topprestatie. Die moest er vooral in de tijdrit komen. "Hij wist vooraf dat het verlengen van de wereldtitel op de weg moeilijk ging zijn, want het was verre van een ideaal parcours voor hem."

"Je zag dat hij het technisch moeilijk had in de wegrit. Maar hij had zich heel erg voorbereid op de tijdrit. Ik weet niet of één iemand zo veel tijd gestoken heeft in zijn voorbereiding. Hij heeft op de velodroom in Gent getest: helmen, tijdritpakken, zoveel dingen. Hij was zo met elk detail bezig", aldus een Johan Bruyneel vol lof voor Remco.

© photonews

Aan diens conditie moest sowieso niet getwijfeld worden. "We weten dat hij in uitstekende vorm verkeert. Hij won San Sebastian, hij stoomt zich klaar voor de Vuelta. Maar deze wereldtitel tijdrijden was heel erg belangrijk voor hem. Hij rijdt niet graag in de gewone merkkleuren, voor alle zekerheid was hij al Belgisch kampioen geworden", lacht Bruyneel.