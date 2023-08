Lang niet enkel transfers bij Soudal Quick-Step: Barguil naar oude nest, Mr. Multitasking naar BORA en Deen voor Uno-X

Bij Soudal Quick-Step geraakte een inkomende en uitgaande transfer vandaag bekend. Ook andere teams hebben niet stilgezeten. Vooral de terugkeer van Warren Barguil naar dsm-firmenich valt op.

De Fransman, dit jaar uitkomend voor Arkéa-Samsic, heeft bij Team dsm-firmenich een contract getekend tot 2026. Barguil keert volgend jaar dus terug naar de ploeg waar hij al een verleden heeft, zij het onder andere ploegnamen. Van 2013 tot 2017 koerste hij ook al voor de ploeg in kwestie. "We zijn altijd in contact gebleven", aldus Barguil.

Matteo Sobrero is Mr. Multitasking

Bij BORA-Hansgrohe verwelkomen ze volgend wielerseizoen dan weer Matteo Sobrero. De 26-jarige Italiaan gaat dus weg bij Jayco-AlUla. "Matteo is Mr. Multitasking", zegt Rolf Aldag, Head of Sports bij BORA-Hansgrohe. De Duitse formatie zal dus op verschillende fronten op hem rekenen.

Het Deense wielrennen beleeft grootse tijden en daar willen ze bij Uno-X dan weer gebruik van maken. De 27-jarige Rasmus Bogh Wallin tekende tot het einde van 2025 bij Uno-X, dat hem wegplukt bij het continentale Sur-Carl Ras. Wallin soleerde eerder dit jaar naar de overwinning in de Arno Wallaard Memorial.