Hoe zal Jonas Vingegaard aan de start van de Vuelta staan? "Er is een grotere risicofactor"

Jonas Vingegaard rijdt nog eens de Vuelta en zal voor het eerst 2 grote ronden op een seizoen. Zo wordt het voor de Deen en Jumbo-Visma een ontdekkingstocht.

Na een uiterst geslaagde Tour de France met een ritzege en eindwinst verlegde Jonas Vingegaard de focus naar de Vuelta. Die zal hij voor het eerst sinds 2020 nog eens rijden. Daardoor zal hij voor het eerst in zijn carrière 2 grote ronden op een seizoen rijden.

"Het is reëel dat hij hetzelfde niveau zal halen in de Vuelta, maar er zit wel een grotere risicofactor aan", vertelde Head of Performance Mathieu Heijboer aan Wieler Revue. Die risicofactor gaat over de voorbereiding. Voor de Tour was die optimaal, maar voor de Vuelta is dat anders.

"We geloven in een goede voorbereiding en als die goed verloopt, durven we te zeggen dat de renners op niveau zullen zijn", ging Heijboer verder. "Maar bij de Vuelta is dat wat onzekerder. Dat komt door de kortere voorbereidingstijd."

Al weet Heijboer dat het hen al met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk lukte. Roglic won 3 keer op rij de Vuelta en Kruijswijk werd al eens 4e.