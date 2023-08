Opnieuw een kans voor Remco Evenepoel? Parcours WK 2024 uitgelekt

Er circuleert een parcours van het WK in 2024. Die lijkt op het eerst zicht iets voor renners als Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Het WK vindt volgend jaar in Zürich plaats.

Het WK in 2024 zou in Winterthur starten en na 71 km komt het peloton op het plaatselijke parcours in en rond Zürich terecht. Na 88 km volgt de 1e passage langs de finishlijn. Daarna volgen 7 ronden van zo'n 27 km. In totaal zou het WK zo'n 276 km lang zijn.

Onderweg moet er stevig geklommen worden. Tussen Winterthur en Zürich zijn er al 3 stevige beklimmingen: Buch am Irchel (4,8 km aan 4,2%), Kyburg (1,3 km aan 10,2%) en Suessblatz (1,7 km aan 8,5%).

Ook de plaatselijke ronden tellen verschillende hellingen. De Witikon is de scherprechter. Die is 1,9 km lang en stijgt gemiddeld aan zo'n 6,2% omhoog. Er zijn pieken tot zo'n 10%. Alles zou goed voor meer dan 4300 hoogtemeters zijn.

Natuurlijk is er nog niks officieels, want de UCI communiceerde nog niet officieel. Maar dat parcours lijkt op Luik-Bastenaken-Luik en zo lijken Remco Evenepoel en Tadej Pogacar een stevige kans te hebben.