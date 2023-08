🎥 Jakobsen neemt weerwraak in Denemarken, Mozzato wint in Limousin voor vechtende Askey en Cosnefroy

In de Ronde van Denemarken heeft Fabio Jakobsen de tweede rit wel kunnen winnen. Hij klopte de winnaar van de eerst rit, de Noor Søren Wærenskjold. In de Tour du Limousin was Luca Mozzato de snelste.

In de tweede etappe van de Ronde van Denemarken moesten de renners iets meer dan 160 kilometer afleggen tussen Kjellerup en Silkeborg. De laatste 15 kilometer werden op een lokaal rondje van 5 kilometer gereden, met telkens een klimmetje erin.

Op het voorlaatste klimmetje was een aanval van Mads Pedersen de genadeslag voor de vluchters, maar hij geraakte niet weg. Ook op het laatste lokale rondje werd er aangevallen op de klim, maar niemand kon wegrijden.

Het werd een sprint en deze keer kon Fabio Jakobsen wel aan het langste eind trekken en winnen. De Europese kampioen won dinsdag ook de pelotonsprint, maar Wærenskjold was toen al weggereden in de finale. De Noor blijft wel leider in Denemarken.

Mozzato zegeviert in Limousin, Cosnefroy boos

Ook in de Tour du Limousin in Frankrijk werd woensdag de tweede rit gereden. In Trélissac werd er voor de zege gesprint en was de Italiaan Luca Mozzato van Arkéa-Samsic de snelste. Voor 25-jarige Mozatto zijn eerste profzege.

De Brit Lewis Askey (Groupama-FDJ) werd tweede, de Fransman Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) werd derde. Cosnefroy werd door Askey wel bijna de hekken in gereden in de slotkilometer en greep de Brit voorbij de streep nog bij de kraag en riep hem ook wat toe.

