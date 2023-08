Duizenden euro's laten liggen in Wilrijk, maar Lotte Kopecky toont deze week toch nog haar regenboogtrui

Wie Lotte Kopecky in haar regenboogtrui wil zien, moet komende zondag afzakken naar het Nederlandse Etten-Leur. Naast Van der Poel zal ook Kopecky daar aan de start staan.

Dat Mathieu van der Poel zijn regenboogtrui voor het eerst zou tonen in het criterium in Etten-Leur was al enige tijd bekend. Maar daar dus ook Lotte Kopecky voor het eerst in haar regenboogtrui rijden.

"Daar zijn wij als organisatie superblij mee. Wat een powervrouw. Wat zij afgelopen zondag deed, was fenomenaal", zegt de organisatie bij Sporza.

Maandag sloeg Kopecky nog het dernycriterium van Wilrijk over om een huwelijk van vrienden in Leeds bij te wonen. "Ze had hier best wat centen kunnen krijgen", zei organisator Walter Huybrechts bij Wielerverhaal.

Stevige concurrentie voor Kopecky en Van der Poel

Kopecky zal het in Etten-Leur onder meer opnemen tegen een hele hoop Nederlandse toprenners. Zo staan onder meer haar ploeggenote en Tourwinnaar Demi Vollering en de afscheidnemende Annemiek van Vleuten aan de start.

Bij de mannen neemt Mathieu van der Poel het onder meer op tegen zijn ploegmaat en groene trui Jasper Philipsen, Jordi Meeus, Europees kampioen Fabio Jakobsen en bolletjestrui Giulio Ciccone.