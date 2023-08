Jumbo-Visma slaat opnieuw toe een haalt nu ook een talent weg bij INEOS Grenadiers

Jumbo-Visma heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Het kondigde de transfer van de Brit Ben Tulett aan.

Dinsdag kondigde Jumbo-Visma al de transfer van de talentvolle Amerikaan Matteo Jorgenson aan, die de overstap maakt van Movistar. Enkele dagen later kondigt het dus meteen een nieuwe renner aan.

De jonge Brit Ben Tulett (21) wordt beschouwd als een klimtalent en pakte in mei nog de rit- en eindwinst in de Ronde van Noorwegen. Op het eindpodium naast hem stonden toen zijn ploegmaat Magnus Sheffield (2e) en Thibau Nys (3e).

Tulett begon zijn carrière als veldrijder en reed in 2019 en 2020 bij de ploeg van de broers Roodhooft. In 2018 veroverde hij bij de junioren in Valkenburg de wereldtitel bij de junioren, zijn toekomstige ploegmaat Wout van Aert deed dat toen bij de profs. In 2019 werd Tulett opnieuw wereldkampioen in het veld bij de junioren in het Deense Bogense.