Michel Wuyts stelt duidelijke voorwaarde voor slagen van Mikel Landa bij Soudal Quick-Step

Mikel Landa (33) komt volgend seizoen de ploeg van Patrick Lefevere versterken. Maar de Bask is ook een wat aparte vogel.

Mikel Landa begon zijn carrière bij Euskatel en reed daarna voor Astana, Sky, Movistar en Bahrain. Voor bij Astana en Sky was Landa een uitstekende knecht voor respectievelijk Aru en Froome. Dankzij Landa won Froome zijn laatste Tour in 2017.

Maar daarna trok hij naar Movistar en Bahrain, waar hij weer voor eigen succes wilde gaan. Met beperkt succes, want sinds 2018 won Landa slechts drie koersen. Vooral de mentale kwestie speelt Landa meestal parten.

Hij pakte dus vooral ereplaatsen in grote rondes, zoals twee keer derde in de Giro, maar winnen lukte nooit. "In Spanje wordt hij omschreven als een chaoot, een dromer met een gebrek aan zelfkennis. En je moet af en toe achter zijn veren zitten", zegt Michel Wuyts bij HLN.

Het wordt volgens Michel Wuyts dus belangrijk om Landa goed te bij te staan bij Soudal Quick-Step. "Als Lefevere erin slaagt om hem te omringen met goeie mensen, met psychologisch doorzicht, dan kan dit een heel goeie transfer zijn."