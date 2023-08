Soudal Quick-Step met Tim Merlier en een stevige selectie naar Hamburg

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie voor de BEMER Cyclassics vrijgegeven. Ze staan er met veel ambitie aan de start en trekken dan ook met een stevige ploeg naar Hamburg.

Zondag is er de jaarlijkse BEMER Cyclassics, vroeger de Vattenfall Cyclassics. De Duitse semiklassieker lokt elk jaar mooi volk en ook dit jaar trekt Soudal Quick-Step met een sterke selectie naar Hamburg.

Tim Merlier is de kopman en ook zijn ploegmaats zijn niet van de minste. Ook Tim Declercq, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Bert Van Lerberghe, Stan Van Tricht en Ethan Vernon zullen aan de start staan.

"In het verleden wonnen we al verschillende keren in Hamburg", laat ploegleider Wilfried Peeters via de ploegkanalen weten. "Er zijn verschillende mogelijkheden. Dus we zullen zien hoe de koers zal verlopen. Met Merlier en Vernon hebben we 2 snelle mannen."