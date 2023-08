Wat een pech! Titelverdediger valt net voor de start van de Arctic Race of Norway uit

Donderdag is de Arctic Race of Norway van start gegaan, maar in extremis is dat zonder de titelverdediger. Andreas Leknessund moest in laatste instantie forfait geven.

Het was zijn team dsm-firminich die het nieuws bekendmaakte. Andreas Leknessund werd de nacht voor de start ziek en daarom beslisten ze om de Noor niet in de Arctic Race of Norway te laten starten.

Het is een fikse aderlating voor dsm-firminich en Leknessund, want hij is de titelverdediger. Vorig jaar won hij de Arctic Race of Norway door de laatste etappe te winnen en alsnog de eindzege mee naar huis te nemen. Ook in 2023 was Leknessund de kopman.

Zo moet dsm-firminich het met een renner minder doen, maar ze hebben nog andere troefkaarten. Zo is er nog onder meer sprinter Alberto Dainese en ook Kevin Vermaerke en Matthew Dinham die op het WK in Glasgow in de vroege vlucht zat en uiteindelijke 7e werd, zijn erbij.