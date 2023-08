België met heel wat ambitie naar de Tour de France voor beloften

Zondag begint de Ronde van de Toekomst die vaak de Tour de France voor beloften wordt genoemd. De Belgische selectie start met heel veel ambitie aan de start.

In 2022 was België zeer succesvol in de Ronde van de Toekomst. Cian Uijtdebroeks won op 2 aankomsten bergop en pakte ook het eindklassement mee naar huis. Daarnaast was hij ook 1e in het bergklassement en het jongerenklassement.

Dit jaar is Uijtdebroeks er niet bij, maar België gaat wel met ambitie naar de Frankrijk. De selectie bestaat uit Lars Craps, Gil Geders, Williams Junior Lecerf, Alec Segaert, Vlad Vanmechelen en Jonathan Vervenne.

"Ik mag dit jaar mijn kans gaan en hoop op een top 10-plaats in het eindklassement", vertelde Lecerf aan Wielerflits. "Dit is een van mijn grote doelen van dit seizoen en mogelijk zit er zelfs meer in."

OOK RITZEGES

Ploegmaat Craps (ze rijden allebei voor de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step) heeft vertrouwen in Lecerf: "Ik heb van dichtbij kunnen volgen hoe Lecerf dit jaar weer heel grote stappen heeft gezet. Hij is meer een kopman en een leider geworden."

Naast de doelstelling van Lecerf zal Vanmechelen voor de sprints gaan. "Maar eigenlijk kan iedereen van ons een etappe winnen", besloot Craps.