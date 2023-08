Bizar: bijna iedereen van vrouwenteam EF Education op straat voor de oprichting van een nieuw EF Education-team

Bij EF Education-TIBCO-SVB zal er een serieuze verandering zijn. De ploeg wordt overgenomen en bijna iedereen staat op straat. Nochtans zal de ploeg in de toekomst nog altijd EF Education heten.

In het vrouwenpeloton is EF Education-TIBCO-SVB al jaren een begrip. Zo wonnen ze eerder dit jaar dankzij Alison Jackson Parijs-Roubaix. En net als de mannen van EF Education-EasyPost rijden ook de vrouwen in een roze tenue.

Al hebben ze eigenlijk niets met elkaar te maken. Ze hebben een totaal verschillend management en teambaas Linda Jackson wil geen contact met het mannenteam. Ze zei telkens nee tegen elke mogelijk samenwerking.

Maar dit seizoen veranderde de situatie. SVB (Silicon Valley Bank) ging failliet en TIBCO draaide ook de geldkraan dicht. Zo verloor het vrouwenteam zijn cosponsors.

VAUGHTERS SLAAGT DEZE KEER WEL

Jonathan Vaughters, de teambaas van het vrouwenteam zag dan ook zijn kans schoon om het vrouwenteam over te nemen. Alleen zal er een totaal nieuwe staff en rennersbestand moeten komen en daar zit Jackson nog voor iets tussen.

"Na het einde van ons contract mogen we in de eerstvolgende 2 jaar niet werken bij het mannenteam of vrouwenteam van EF. Allemaal heel vervelend en frustrerend", vertelde Christel Herremans, Europees manager bij het vrouwenteam, aan Sporza.

Het nieuwe vrouwenteam zal ook een trapje lager moeten beginnen. EF Education was dit jaar nog een WorldTour-ploeg, maar het nieuwe team zal vanaf volgend jaar een continentale ploeg zijn.