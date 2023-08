BREAKING: De UCI doet een uitspraak in de dopingzaak rond Toon Aerts

Toon Aerts kent zijn verdict. Hij wordt door de UCI schuldig bevonden en wordt met terugwerkende kracht voor 2 jaar geschorst.

De kogel is door de kerk en de UCI heeft na lang wachten een uitspraak gedaan. Het stelde Toon Aerts schuldig voor het gebruik van letrozole metabolite en hij wordt daarvoor 2 jaar geschorst. Die schorsing is wel met terugwerkende en gaat zo vanaf 16 februari 2022 in. Sindsdien was hij op non-actief gezet.

Begin 2022 werd er bij een controle op 19 januari 2022 in het lichaam van Aerts letrozole metabolite gevonden. Zijn uitslagen vanaf die datum tot en met 5 februari worden geschrapt.

Na een lange procedureslag, waarin Aerts voor zijn voorlopige schorsing in beroep ging, werd hij geschorst. De UCI oordeelde dat Aerts er niet in geslaagd was aan te tonen hoe de verboden stof in zijn lichaam terecht was gekomen.

Aerts kan bij het TAS wel nog in beroep gaan. Hij heeft daar een maand de tijd voor.