Remco Evenepoel is nog eens duidelijk over zijn toekomst bij Soudal Quick-Step: "Maar er moeten dingen beter"

Remco Evenepoel is in een uitgebreid interview nog eens teruggekomen op zijn toekomst bij Soudal Quick-Step. Daar herhaalde hij nog eens zijn woorden, maar herhaalde hij ook nog eens de woorden van zijn vader.

Al het hele jaar zijn er geruchten over Remco Evenepoel die naar INEOS Grenadiers zou gaan. En al even lang ontkent hij die geruchten. Hij blijft bij Soudal Quick-Step.

Maar net voor het WK was er een interview van vader Patrick aan La Dernière Heure. Hij wakkerde de geruchten opnieuw aan en stelde dat zijn zoon zou vertrekken als de omkadering niet zou verbeteren. Ook zei hij dat er concrete interesse van 3 teams was.

In een uitgebreid gesprek met de Lanterne Rouge Cycling Podcast kwam Remco Evenepoel nog eens op de zaak terug. Daar herhaalde hij zijn woorden.

© photonews

"Normaal gezien blijf ik bij Soudal-Quick Step. Ik heb nog een contract tot 2026 en een contract is een contract. De koers is niet zoals het voetbal, waar je een speler zomaar voor 200 miljoen euro kan wegkapen", was Evenpoel duidelijk.

Al herhaalde Evenepoel ook de woorden van zijn vader: "Maar er moet ook heel wat verbeteren. Een betere wetenschappelijke aanpak, voeding, ... Allerlei zaken die de kern voor de grote rondes sterker moet maken. Zo kunnen we op hetzelfde niveau als UAE of Jumbo-Visma geraken."

Evenepoel sloot af door te stellen dat er de laatste tijd al veel verbeterd is. "Er is al veel kennis binnen de ploeg", besloot hij.