Remco Evenepoel spreekt zich al uit over zijn voorjaar: "Het wordt niet alleen de Ardennen"

Remco Evenepoel zal volgend jaar niet alleen de Ardennenklassiekers tijdens het voorjaar rijden. Hij wil ook enkele klassiekers van het Vlaamse voorjaar rijden.

Het seizoen is voor Remco Evenepoel nog volop bezig. Zo zal hij vanaf 26 augustus nog de Vuelta rijden, waar hij zal proberen om voor de 2e keer op rij te winnen.

In de Lanterne Rouge Cycling Podcast sprak hij al over volgend seizoen en meer bepaald over zijn voorjaar. De voorbije seizoenen was hij vooral in de klimklassiekers te zien. Zo won hij 2 keer Luik-Bastenaken-Luik.

Mogelijk zal hij in 2024 niet alleen in de Ardennen rijden. Hij overweegt om ook een deel van het Vlaamse voorjaar te rijden. "Luik rijd ik sowieso. Daarnaast wil ik maximaal 3 klassiekers in het Vlaamse voorjaar doen. Het wordt dus niet alleen de Ardennen", klonk het. Later zal duidelijk worden welke koersen dat zullen zijn.