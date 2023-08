Roglic kan na zijn dubbelslag in de Ronde van Burgos straffe statistieken tonen

Primoz Roglic heeft in zijn carrière een nieuwe mijlpaal bereikt. Van de actieve renners is hij de 7e die 75 profzeges telt.

In de 3e rit van de Ronde van Burgos greep Primoz Roglic de macht. Hij regelde het sprintje en won zo de etappe. Ook nam hij de leiderstrui over.

Zo pakte hij zijn 75e profzege uit zijn carrière. Van alle actieve renners is hij de 7e in het rijtje, zo zocht Ammattipyöräily op. Mark Cavendish topt de lijst met 162 zeges. Verder zijn het allemaal sprinttypes, best straf dus van de Sloveen. Al is ook hij snel aan de meet.

📊🏆 Primoz Roglic is 7th active pro to reach 75 pro wins. #VueltaBurgos



162 - Mark Cavendish

121 - Peter Sagan

93 - Arnaud Demare

88 - Alexander Kristoff

87 - Elia Viviani

81 - Edvald Boasson Hagen

75 - Primoz Roglic — ammattipyöräily (@ammattipyoraily) August 17, 2023

Ook de leiderstrui was uniek, want het was zijn 125e uit zijn carrière. Sinds 2014 heeft hij ook veruit de meeste leiderstruien. Chris Froome is met 83 stuks de nummer 2. Tadej Pogacar heeft er 64.