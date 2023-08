Toon Aerts kent zijn straf: welke crossen kan hij komende winter nog rijden?

Toon Aerts weet eindelijk waar hij aan toe is. Hij werd geschorst en zal pas vanaf 16 februari 2024 weer kunnen crossen.

Begin 2022 werd er letrozole metabolite in zijn lichaam gevonden. Vanaf 16 februari kwam Toon Aerts niet meer in actie. Sindsdien deed hij er alles aan om zijn onschuld te bewijzen.

Na anderhalf jaar wachten kende Aerts eindelijk zijn verdict. Hij werd schuldig bevonden en werd voor 2 jaar geschorst. Die schorsing ging met terugwerkende kracht in (vanaf 16 februari 2022). Zo mag hij vanaf 16 februari 2024 opnieuw crossen.

Dan is het veldritseizoen nog bezig en zal Aerts nog enkele crossen kunnen meepikken. Op 17 februari is er al de Waaslandcross in Sint-Niklaas en een dag later is er al X²O Badkamer Trofee op de terreinen van de VUB in Etterbeek. Een week later, op 25 februari, is er de sluitingsprijs in Oostmalle. Zo kan Aerts komende winter nog 3 crossen rijden.

Al kan dat nog veranderen. Aerts kan bij het TAS nog binnen de maand in beroep gaan.