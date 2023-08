Zondag rijdt Mathieu van der Poel een criterium, maar hij is nog op vakantie: de organisatie zorgt voor de oplossing

Mathieu van der Poel zal zondag voor het eerst in de regenboogtrui te zien zijn. Al is er een probleem. Hij is momenteel nog op vakantie. De organisatie zal hem met het vliegtuig komen ophalen.

In Glasgow pakte Mathieu van der Poel op verbluffende wijze de regenboogtrui. Nadien reed hij nog het WK mountainbike en vervolgens ging hij op vakantie naar Marbella. Zondag rijdt van der Poel het criterium in Etten-Leur, waar hij voor het eerst de regenboogtrui zal showen. Alleen zal hij nog steeds op vakantie zijn. Ronnie Buiks, voorzitter van het critertium, sprak met Algemeen Dagblad: "Na zijn wereldtitel wilden we hem sowieso aan de start hebben. Het probleem was dat er zondagochtend geen rechtstreekse vluchten vanuit Malaga waren. Dus dan komt hij maar met het privévliegtuig."